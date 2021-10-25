«Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда Киев - Варшава

АО «Укрзализныця» (УЗ) с 4 ноября 2021 года возобновляет курсирование поезда № 67/68 Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва из-за карантинных ограничений, сообщила пресс-служба УЗ в понедельник.

Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться в 18:48, прибытие в Варшаву будет в 09:02. Обратно поезд будет отправляться в 17:10, прибытие в Киев — в 11:00.

Как сообщалось, УЗ возобновила международное сообщение с Польшей 10 октября, запустив поезд Киев — Перемышль.