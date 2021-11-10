В СНБО ждут «энергетического терроризма» со стороны России

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к «энергетическому терроризму». В то же время в Украине готовы к соответствующему сценарию.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Украина готова быстро и жестко реагировать, заверил он.

«В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией „энергетического терроризма“ в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны», — заявил Данилов.

Напомним, Кабинет министров прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине. При этом на 10 из 12 украинских ТЭС нет даже минимально необходимых запасов угля.