В Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для медработников

Министерство здравоохранения намерено ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для медицинских работников.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна. На этот раз речь идет о: работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности; работниках органов местного самоуправления; работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к коммунальной собственности соответствующих территориальных громад», — сказал Ляшко.

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения включило в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, работников: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

9 ноября в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, добавлены работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.