В Киеве тоже началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса началась в столице Украины, первым привитым стал заведующий отделения реанимации Александровской клинической больницы, сообщила в четверг городская администрация.
«В столице начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Минздравом», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации Киева.
Первым вакцину получил врач Александровской клинической больницы Киева. Процесс транслировался в прямом эфире телеканала «Киев».
Первая партия вакцины от коронавируса — 500 тыс. доз Covishield, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенной Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII), прибыла в Украину 23 февраля. Процесс ее регистрации завершился 22 февраля. Полученная партия препарата была распределена по нескольким регионам, Киеву досталось 42,6 тыс. доз. Ряд регионов начали процесс вакцинации накануне, в итоге в среду были привиты 159 человек.
По состоянию на утро четверга столица традиционно продолжила пребывать в пятерке лидеров по числу инфицированных: в Киеве за прошлые сутки было выявлено 652 новых случая заражения коронавирусом, за время пандемии — 136 328. Власти столицы считают недостаточным количество вакцин, которые были выделены государством для Киева, в связи с чем ведут самостоятельные переговоры с тремя поставщиками препаратов. Горадминистрация планирует заключить контракт на поставку 1 млн доз уже в течение текущей недели.
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