Премьер Польши назвал мигрантов на границе «боеприпасами»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает ситуацию на границе с Беларусью войной нового типа, в которой задействованы гражданские лица и СМИ.
«То, с чем мы сталкиваемся, — это война нового типа. Это война, в которой боеприпасами являются гражданские лица и сообщения СМИ», — написал он в четверг на своей странице в Фейсбук.
Глава польского правительства сравнил миграционный кризис на белорусско-польской границе с событиями Советско-польской войны (1919-1921).
«Сегодня мы снова сталкиваемся с агрессией со стороны нашего восточного соседа, — заявил Моравецкий. — Ситуация не является столь драматичной в сравнении с той, что была более ста лет назад, когда потребовались храбрость и готовность отдать свою жизнь. Нынешняя ситуация, которая, безусловно, очень серьезна и драматична для многих, не несет прямой угрозы для жизни».
«Несмотря на то, что правила ведения борьбы изменились, одно остается неизменным — мерилом безопасности является готовность защищать Республику Польша, защищать ее границы и суверенитет», — подытожил он.
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