Напавших на журналистов «Схем» сотрудников «Укрэксимбанка» восстановили в должностях

Директор департамента банковской безопасности «Укрэксимбанка» Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, которые по приказу председателя правления финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы «Схемы», восстановлены на должностях, сообщает «Радио Свобода» в четверг.

«Эту информацию сообщили несколько независимых источников в АО „Укрэксимбанк“. Факт возобновления двух сотрудников также официально подтвердили Радио Свобода в финучреждении... Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке. Редакция также в письменном виде обратилась в пресс-службу „Укрэксимбанка“ с дополнительными вопросами, в частности с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов по ст.171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения«) и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

При этом Тельбизова отстраняли от занимаемой должности, а об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Ранее Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.

Как сообщалось, 4 октября, на съемочную группу программы расследований «Схемы» было совершено нападение во время интервью с главой правления «Укрэксимбанка» Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.