В Украине в ближайшие дни без осадков, но с туманами

В ближайшие дни в Украине ожидается погода без осадков, но с туманами, сообщает Укргидрометцентр
В восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в южных областях и на Закарпатье 10-13°.
В Киеве — без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 ноября самая высокая температура днем была 21,7° в 2010г., самая низкая ночью −14,1° в 1908г.
В понедельник, 15 ноября, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, 16 ноября в южной части и западных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура 15 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, на востоке страны до 6° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и западе страны до 9°; 16 ноября ночью 2-7° морозу, на востоке до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла.
В Киеве 15 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.
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