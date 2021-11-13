В Украине в ближайшие дни без осадков, но с туманами

В ближайшие дни в Украине ожидается погода без осадков, но с туманами, сообщает Укргидрометцентр

В восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в южных областях и на Закарпатье 10-13°.

В Киеве — без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 ноября самая высокая температура днем была 21,7° в 2010г., самая низкая ночью −14,1° в 1908г.

В понедельник, 15 ноября, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, 16 ноября в южной части и западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура 15 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, на востоке страны до 6° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и западе страны до 9°; 16 ноября ночью 2-7° морозу, на востоке до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве 15 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.