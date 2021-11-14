Власти США скрыли в 2019 году 80 жертв авиаудара в Сирии

США скрыли гибель не менее 80 человек после авиаудара американских ВВС в марте 2019 года возле сирийского города Багуз (находится на границе с Ираком). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военные источники.

По информации газеты, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей одну 500-фунтовую бомбу и две бомбы весом в 2 тыс. фунтов. Американские военные заявили, что в толпе среди мирных жителей скрывались террористы. Издание отмечает, что удар в районе Багуза стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время военных действий против «Исламского государства».

Объединенный центр воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдал за ударами в прямом эфире с камеры беспилотника «с ошеломленным недоверием», уточнили в издании. «Кто сбросил это? (бомбы. — Ред.)», — написал один из аналитиков в чате. «Мы только что сбросили их на 50 женщин и детей», — приводит газета ответ другого аналитика.

NYT утверждает, что военные пытались скрыть последствия «катастрофического удара», а число жертв было преуменьшено. По информации газеты, силы коалиции бульдозером сравняли место бомбардировки, что было известно большому количеству военных чиновников, однако независимого и тщательного расследования никто так не провел.

Газета пишет, что согласно первоначальным оценкам в результате удара погибли около 70 человек. Однако в центральном командовании США в ответ на запрос издания заявили, что тогда были убиты не менее 80 человек, но авиаудары «были оправданы». По результатам расследования там отметили, что были убиты 16 боевиков и четыре мирных жителя, однако точную принадлежность еще 60-ти убитых установить не удалось. «В соответствии с нашими собственными доказательствами мы берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей», — цитирует газета заявление командования, отмечая, что американские военные впервые признали факт гибели людей в результате этого удара.