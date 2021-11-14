Войти
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
дружба народов
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Власти США скрыли в 2019 году 80 жертв авиаудара в Сирии

322
Власти США скрыли в 2019 году 80 жертв авиаудара в Сирии

США скрыли гибель не менее 80 человек после авиаудара американских ВВС в марте 2019 года возле сирийского города Багуз (находится на границе с Ираком). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военные источники.

По информации газеты, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей одну 500-фунтовую бомбу и две бомбы весом в 2 тыс. фунтов. Американские военные заявили, что в толпе среди мирных жителей скрывались террористы. Издание отмечает, что удар в районе Багуза стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время военных действий против «Исламского государства».

Объединенный центр воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдал за ударами в прямом эфире с камеры беспилотника «с ошеломленным недоверием», уточнили в издании. «Кто сбросил это? (бомбы. — Ред.)», — написал один из аналитиков в чате. «Мы только что сбросили их на 50 женщин и детей», — приводит газета ответ другого аналитика.

NYT утверждает, что военные пытались скрыть последствия «катастрофического удара», а число жертв было преуменьшено. По информации газеты, силы коалиции бульдозером сравняли место бомбардировки, что было известно большому количеству военных чиновников, однако независимого и тщательного расследования никто так не провел.

Читайте также: Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать «Северный поток 2»

Газета пишет, что согласно первоначальным оценкам в результате удара погибли около 70 человек. Однако в центральном командовании США в ответ на запрос издания заявили, что тогда были убиты не менее 80 человек, но авиаудары «были оправданы». По результатам расследования там отметили, что были убиты 16 боевиков и четыре мирных жителя, однако точную принадлежность еще 60-ти убитых установить не удалось. «В соответствии с нашими собственными доказательствами мы берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей», — цитирует газета заявление командования, отмечая, что американские военные впервые признали факт гибели людей в результате этого удара.

США, Сирия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 14 ноября 2021
Суббота, 13 ноября 2021
Пятница, 12 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016