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10 революционных бизнес-джетов за последние 60 лет по версии July Gringuz, основателя компании Novans Jets

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10 революционных бизнес-джетов за последние 60 лет по версии July Gringuz, основателя компании Novans Jets

Много лет назад, еще в начале 1960-х годов, как только мир увидел непревзойденный Learjet 23, модернизация авиатранспортной системы начала идти в ускоренном темпе, а требования к бизнес-джетам стали еще выше. Руководитель компании Novans Jets Юлий Грингуз предлагает подборку лучших бизнес-джетов за последние 60 лет, которые стали уже по истине легендарными.

Learjet 23

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ: 7 октября 1963 г.

ОСОБЕННОСТИ: Положил начало категории легких реактивных бизнес-джетов для деловых путешествий.

ИТОГ: Со скоростью 561 миль в час, салоном с шестью пассажирами и современным стилем, Learjet 23 поменял мышление о региональных путешествиях, создавая при этом неповторимую привлекательность рампы Джеймса Бонда.

Фото Learjet 23. Novans Jets / July Gringuz

Gulfstream II

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ: 2 октября 1966 г.

ОСОБЕННОСТИ: Первый большой бизнес-джет с невероятно красивым салоном и солидной дальностью полета.

ИТОГ: Этот лайнер может похвастаться прочным планером, которые выдерживает большие нагрузки. Поэтому, длительное время GII стал предпочтительным трансконтинентальным самолетом высшего класса.

По мнению основателя компании, Novans Jets Юлия Грингуза, Gulfstream II — лучший бизнес-джет для длительных перелетов

Dassault Falcon 50

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ: 7 ноября 1976 г.

ОСОБЕННОСТИ: Значительно расширил ассортимент в категории сверхсреднего размера.

ИТОГ: На был первый самолет с 3-я двигателями на борту, что делало возможным беспрерывное путешествие через целые континенты. Dassault Falcon 50 стал фундатором целой линейки известенйших реактивных самолетов с 3-я двигателями.

Фото Dassault Falcon 50. July Gringuz/Novans Jets

Cessna Citation X

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ: 21 декабря 1993 г.

ОСОБЕННОСТИ: Лаконичный дизайн и современные на то время технологии заставили поменять отношение к компании Cessna., как к производителю медленных бизнес-джетов.

ИТОГ: X был ответным ударом Cessna для компании Learjet, мгновенно сделав его лидером в категории сверхсредних габаритов с максимальной скоростью 607 миль в час.

Фото Cessna Citation X. July Gringuz

Bombardier Global Express

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ: 13 октября 1996 г.

ОСОБЕННОСТИ: Революция в сфере частных самолетов сверхдальнего радиуса действия с большим салоном.

ИТОГ: Совершенно потрясающий показатель дальности полета в 6000 морских миль давал возможность также впервые путешествовать экипажу из 16 человек и всего 2-я заправками для кругосветного путешествия.

Фото Bombardier Global Express. July Gringuz

Embraer Phenom 300

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ: 29 апреля 2008 г.

ОСОБЕННОСТИ: Прорыв в конструкции легкого реактивного планера.

ИТОГ: Лучший из того, что может предложить небольшой самолет представительского класса, с кабиной для одного пилота, дальностью полета в 2000 морских миль, передовыми развлечениями в салоне и местом для девяти пассажиров.

Фото Embraer Phenom 300. July Gringuz

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Citation Latitude

ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ: 18 февраля 2014 г.

ОСОБЕННОСТИ: Обновил категорию самолетов среднего размера за счет фюзеляжа из сплошного листа.

ИТОГ: Улучшения подразумевали более низкое давление воздуха в кабине, плоский пол и авионику Garmin G5000, что сделало Latitude фаворитом среди пилотов.

Фото Citation Latitude. July Gringuz

Airbus ACJ320neo

ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ: 19 ноября 2018 г.

ОСОБЕННОСТИ: Изготовленные на заказ интерьеры и дальность полета в 6000 морских миль делают его вершиной авиаперелетов для 25 человек.

ИТОГ: Кабина этого массивного широкофюзеляжного лайнера, на 15 процентов больше, чем у его ближайшего конкурента, можно также отметить о весьма креативных конфигурациях для пилотов.

Фото Airbus ACJ320neo. July Gringuz

BBJ MAX 7

ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ: 16 марта 2018 г.

ОСОБЕННОСТИ: Max 7 с самыми низкими эксплуатационными расходами по сравнению с любой моделью BBJ - это эволюция BBJ Max 8 и Max 9, обеспечивающая запас хода в 7000 миль с более экономичными двигателями LEAP-1B. Его огромная каюта составляет 85 футов в длину и 11 футов в ширину, что в сумме дает около 884 квадратных футов площади, рассказывает July Gringuz из Novans Jets.

ИТОГ: Когда 737 Max снова появится на линии производства, пассажирам понравится простор и уединение роскошного салона Max 7, а владельцы наверняка заметят повышенную рентабельность инвестиций.

Фото BBJ MAX 7. July Gringuz

Gulfstream G700

ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ: 14 февраля 2020 г.

ОСОБЕННОСТИ: Самый длинный, широкий и высокий салон среди всех бизнес-джетов с пятью жилыми зонами.

ИТОГ: Путешествуйте до 7500 миль в салоне, который минимизирует смену часовых поясов с истинным циркадным освещением. Этому способствуют 20 панорамных окон с дневным светом.

Фото Gulfstream G700. July Gringuz

 

July Gringuz, Юлий Грингуз, Novans Jets, частная авиация, бизнес-джеты
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