Запасы угля на ТЭС упали на 20% за неделю, только на двух есть минимальные запасы

На 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имеют гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

Об этом известно из данных Министерства энергетики.

Так, запасы не соблюдены на шести ТЭС группы ДТЭК Рината Ахметова: Кураховской, Ладыжинской, Добротворской, Бурштынской, Запорожской, Приднепровской. Кроме того, не имеют гарантированного объема три ТЭС государственного Центрэнерго: Змиевская, Трипольская, Углегорская и Славянская ТЭС Донбассэнерго.

Соблюдение гарантированных запасов является одним из условий лицензионной деятельности.