Елена Шуляк возглавила партию «Слуга народа»

Народная депутат Елена Шуляк стала председателем партии «Слуга народа» вместо Александра Корниенко, ранее ставшего первым вицеспикером Верховной Рады.

Такое решение было принято на сегодняшнем съезде «Слуги народа».

Шуляк до избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью.

В 2014 году баллотировалась в Киевсовет. В 2019 году была избрана народным депутатом от «Слуги народа» и в том же году стала представительницей Кабинета министров в парламенте.

Шуляк была замглавы фракции «Слуга народа». Она заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Напомним, 8 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что слагает полномочия главы президентской партии «Слуга народа».