В «Слуге народа» не рассматривают создание коалиции с другими политсилами

Представители парламентской фракции «Слуга народа» не рассматривают вариант создания коалиции с другими политическими силами.

Как передает пресс-служба «Слуги народа», об этом заявила глава политической партии «СН», народный депутат из одноименной фракции в Верховной Раде Елена Шуляк во время «Большого отчета» Харьковской областной партийной организации.

Так, политик подчеркнула, что монобольшинство фракции «Слуга народа» в Верховной Раде работает, поэтому создание коалиции с какими-либо другими политическими силами сейчас не рассматривается.

В то же время, Шуляк отметила, что в последнее время оппоненты «Слуги народа» активизировали попытки дискредитировать и расколоть монобольшинство.

«Олигархи объявили войну и президенту, и всей нашей большой команде. Раньше они действовали скрыто, сейчас действуют открыто. В частности, атакуют нас через медиа, нагнетают ситуацию вокруг действий власти с целью вызвать панику у населения», — уверяет глава политсилы.

В то же время, она отметила, что команда «Слуги народа» продолжает работать в направлении деолигархизации. По словам Шуляк, кроме уже принятого и подписанного председателем ВР Русланом Стефанчуком и президентом Владимиром Зеленским закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599), «СН» подготовила так называемую дорожную карту дальнейшей деолигархизации.

«Это изменения в антимонопольное законодательство, финансовая прозрачность, законопроект о лоббизме», — рассказала она.

Руководитель партии также выразила надежду, что члены парламентской фракции «СН» «найдут в себе силы не разбегаться по сомнительным межфракционным объединениям» и в дальнейшем будут выполнять задания политической силы и президента по борьбе с олигархами.