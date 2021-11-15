Корниенко предложил кандидатуру на должность главы партии «Слуга народа»

Лидер партии «Слуга народа», первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко предлагает кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии.

«Наша идея состоит в том, чтобы глава партии был не только ее руководителем и депутатом, а занимался именно партийным строительством 24/7. Елена Шуляк как раз четко понимает все проблемы партии, обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести наш партийный корабль к пункту назначения и не сесть на мель», — сказал Корниенко агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Он отметил, что решил сложить полномочия председателя партии, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя председателя Верховной Рады.