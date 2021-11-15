Украина, Грузия и Молдова хотят обновить «Восточное партнерство»

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы — стран «Ассоциированного трио» — Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Нику Попеску в Брюсселе высказались за трансформацию инициативы ЕС «Восточное партнерство» в действенный инструмент европейской интеграции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Украины.
«Украина, Грузия и Молдова выступают за трансформацию „Восточного партнерства“ в действенный инструмент европейской интеграции. На саммите в декабре мы представим стратегическое видение дальнейшего взаимодействия с ЕС на основе принципа дифференциации: кто делает и стремится к большему, должен получать больше», — цитирует Кулебу пресс-служба.
Министр отметил, что ускорение евроинтеграции укрепит безопасность стран «Ассоциированного трио» и Евросоюза в целом. Сообщается, что на встрече стороны обсудили совместное противодействие угрозам безопасности, минимизацию негативного влияния пандемии коронавируса на экономики этих стран, общие проекты «Ассоциированного трио» в рамках экономического и инвестиционного плана для «Восточного партнерства», а также ряд других вопросов.
В Брюсселе в понедельник проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, а затем должна состояться встреча глав МИД Евросоюза с их коллегами из стран, входящих в европейскую программу «Восточного партнерства».
«Восточное партнерство» — совместная инициатива ЕС и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества. Очередной саммит «Восточного партнерства» запланирован на 15 декабря в Брюсселе.
Украина, Грузия и Молдова 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами Евросоюза. На конференции «Европейский путь Грузии» в Батуми 19 июля президент страны Саломе Зурабишвили, главы Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении трех государств вступить в ЕС.
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