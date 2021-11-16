Байден уже трижды отклонял предложенный пакет санкций против России

Президент США Джо Байден три раза в текущем году отклонял предлагаемый представителями Совета национальной безопасности (СНБ) пакет санкций в отношении России. Об этом в понедельник сообщила газета Politico.
Согласно данным ее источников, по мнению главы Белого дома, рестрикции были недостаточно жесткими.
В администрации Байдена отказались предоставить изданию подробности внутренних дискуссий относительно России. Однако, отвечая на вопрос издания о пакете санкций, высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что Байден не настаивал на том, чтобы санкции носили карательный характер или причиняли вред российскому народу. По его словам, президент Соединенных Штатов хотел быть уверенным в том, что меры являются «умными» и достаточно продуманными для изменения линии поведения властей РФ.
Палата представителей Конгресса США одобрила 23 сентября проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. В рамках него конгрессмены также приняли законодательную инициативу, согласно которой вашингтонской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. Еще одна инициатива предполагает запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.
15 апреля глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц — за работу в Крыму. Также было объявлено о высылке из Вашингтона 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.
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