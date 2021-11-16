ГБР объяснило проведение обыска у нардепа Кивы

Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило проведение следственных действий в доме народного депутата Ильи Кивы в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.

«Проводятся следственные действия в рамках расследования дела по факту размещения депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 УК — незаконное обращение с оружием)», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ГБР.

Ранее народный депутат Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбук написал, что к Киве во вторник утром пришли правоохранители с обыском.

Позже сам Кива подтвердил проведение обысков у него в доме. В обнародованном в соцсети Фейсбук видео он заявил, что обыски проводятся по решению суда сотрудниками Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.