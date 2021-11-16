В Луганской области убили полицейского и похитили его табельное оружие

В г. Рубежное Луганской области во вторник, 16 ноября, был обнаружен убитым сотрудник патрульной полиции.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Телеграм, тело правоохранителя со следами насильственной смерти было найдено на территории административного здания.
«На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует», — указывается в сообщении.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа ГУ Национальной полиции, Государственное бюро расследований, а также сотрудники Управления Патрульной полиции и внутренней безопасности полиции.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.
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