В Британии считают, что «Северный поток – 2» повлияет на безопасность в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может иметь последствия для безопасности европейского региона. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель главы правительства.

«В ходе встречи с членами Кабмина во вторник он подчеркнул, что Соединенное Королевство выступает против газопровода „Северный поток — 2“, который позволит осуществлять поставки газа в обход Украины и может оказать существенное влияние на безопасность региона, — сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters. — Он также выразил беспокойство по поводу текущей ситуации на украинской границе и подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать территориальную целостность Украины».

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Европы «выступить единым фронтом» против «Северного потока — 2». По ее словам, его запуск позволит России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, что грозит подрывом европейской безопасности.