На Донбассе сепаратисты вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов

Полиция документирует последствия обстрела второй раз за неделю села Невельское Покровского района, зафиксировано повреждение семи домов, никто не пострадал, сообщает полиция Донецкой области.

«Утром в 6:45 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет. Обследование продолжается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Правоохранители подчеркнули, что это уже второй удар боевиков по селу за последнюю неделю.

Как сообщалось, в воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.