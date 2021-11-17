На Донбассе сепаратисты вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов

Полиция документирует последствия обстрела второй раз за неделю села Невельское Покровского района, зафиксировано повреждение семи домов, никто не пострадал, сообщает полиция Донецкой области.
«Утром в 6:45 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что по состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет. Обследование продолжается.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Правоохранители подчеркнули, что это уже второй удар боевиков по селу за последнюю неделю.
Как сообщалось, в воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016