Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома

Четыре частных дома в Невельском Покровского района (Донецкая обл.) пострадали в результате ночного минометного обстрела со стороны российских наемников на Донбассе, спасатели из-под завалов достали двух человек, сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
«По меньшей мере, четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них — уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал», — написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.
Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.
Кириленко добавил, что дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится в течение дня силами правоохранителей и местных властей.
Ранее сообщалось, что вследствие ночного минометного обстрела со стороны противника тяжелое ранение получил водитель-санитар, который доставлен в военный госпиталь.
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