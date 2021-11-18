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В Украину идут дожди с мокрым снегом и ночные морозы

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В Украину идут дожди с мокрым снегом и ночные морозы

В четверг, 18 ноября, на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях днем местами небольшой дождь (на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах с мокрым снегом). Температура днем 3-8° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 18 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой дождь (на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах с мокрым снегом). Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 19-20 ноября в Украине будет облачно, временами дождь, ночью местами с мокрым снегом; ночью 19 ноября в южной части и большинстве восточных областей без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, 19 ноября в западных областях, 20 ноября в Украине порывы 15-20 м/с. Температура 19 ноября ночью около 0°, в восточной части 1-6° мороза, днем 1-6° тепла, в южных и западных областях до 9°; 20 ноября ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на Левобережье ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

21-22 ноября в Украине без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 21 ноября в восточной части страны местами 0-2° мороза; днем 6-12° тепла, на юге, 21 ноября и на Прикарпатье и в Винницкой области местами до 14°, 22 ноября в западных и северных областях 3-9° тепла.

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В столичном регионе 18 ноября — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по Киеву ночью 4-6° мороза, днем около 5° тепла; по области ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.

19-20 ноября в Киеве будет облачно. Временами дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем 20 ноября порывы 15-20 м/с. Температура 19 ноября ночью около 0°, днем 1-6° тепла; 20 ноября ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

21-22 ноября в столице без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла; днем 21 ноября 6-11°, 22 ноября 3-8° тепла.

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