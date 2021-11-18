Главы МИД стран G7 призвали Беларусь прекратить эксплуатацию мигрантов на границе

Главы МИД Группы семи (G7) обвинили руководство Беларуси в организации миграционного кризиса на границах со странами ЕС и призвали Минск немедленно прекратить эксплуатацию мигрантов. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг утром МИД председательствующей в G7 Великобритании.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных штатов Америки, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей, — говорится в документе. — ...Мы призываем режим немедленно прекратить агрессивную кампанию эксплуатации мигрантов, чтобы не допустить новых смертей и страданий. Международным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ к мигрантам для доставки гуманитарной помощи».

Страны «семерки» также выразили солидарность с Латвией, Литвой и Польшей.