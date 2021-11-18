Турецкая лира обновила рекорд падения

Турецкая лира в четверг резко потеряла в стоимости, обновив рекорд падения. Как свидетельствуют онлайн-сводки биржевых торгов, лира на 16:00 по Киеву торговалась по 11,10 за доллар.

Таким образом, турецкая валюта потеряла за день с открытия биржи около 4,5%. Падение ускорилось после того, как Центробанк республики днем объявил о снижении процентной ставки на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 16% до 15%. По мнению политических властей страны, этот показатель является одним из ключевых, влияющих на стоимость национальной валюты и инфляцию.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высокие «процентные ставки — это причина инфляции», и власти «избавят народ от этой беды» в виде ставок. Он также указал, что «не станет идти рядом с теми, кто защищает идею сохранения высоких процентов». Он не раз критиковал ЦБ за отказ снизить ставки, хотя банк объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты. В связи с этим ЦБ традиционно крайне неохотно идет на снижение ставок.