Турецкая лира обновила рекорд падения

Турецкая лира в четверг резко потеряла в стоимости, обновив рекорд падения. Как свидетельствуют онлайн-сводки биржевых торгов, лира на 16:00 по Киеву торговалась по 11,10 за доллар.
Таким образом, турецкая валюта потеряла за день с открытия биржи около 4,5%. Падение ускорилось после того, как Центробанк республики днем объявил о снижении процентной ставки на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 16% до 15%. По мнению политических властей страны, этот показатель является одним из ключевых, влияющих на стоимость национальной валюты и инфляцию.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высокие «процентные ставки — это причина инфляции», и власти «избавят народ от этой беды» в виде ставок. Он также указал, что «не станет идти рядом с теми, кто защищает идею сохранения высоких процентов». Он не раз критиковал ЦБ за отказ снизить ставки, хотя банк объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты. В связи с этим ЦБ традиционно крайне неохотно идет на снижение ставок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016