В мусорном баке в Киеве обнаружили части человеческого тела

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого были обнаружены в мусорном контейнере в Печерском районе Киева в четверг, сообщает пресс-служба столичной полиции.
«В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте происшествия работают полицейские и проводят первоочередные следственные действия», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что ранее в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.
«По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц, причастных к убийству», — подчеркивают в полиции.
Там добавляют, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.
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