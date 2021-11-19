Шмыгаль встретится в Вене с канцлером Австрии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник во время рабочего визита в Вену проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Александром Шалленбергом.
Об этом Укринформу сообщили в федеральной канцелярии Австрии.
«В понедельник, 22 ноября, федеральный канцлер Александр Шалленберг примет с рабочим визитом в Вене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля», — сообщили в канцелярии австрийского главы правительства.
Встреча украинского премьера и австрийского канцлера состоится в 13:00 (по местному времени). После рабочих переговоров запланирована совместная пресс-конференция.
Напомним, 11 ноября в Киеве состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями австрийского бизнеса.
Во время встречи был поднят ряд вопросов по улучшению бизнес-климата.
Несмотря на пандемию, товарооборот между Украиной и Австрией в первом полугодии 2021 года вырос на 67,5% и уже достиг 966,9 млн долл.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016