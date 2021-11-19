Шмыгаль встретится в Вене с канцлером Австрии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник во время рабочего визита в Вену проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Александром Шалленбергом.

Об этом Укринформу сообщили в федеральной канцелярии Австрии.

«В понедельник, 22 ноября, федеральный канцлер Александр Шалленберг примет с рабочим визитом в Вене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля», — сообщили в канцелярии австрийского главы правительства.

Встреча украинского премьера и австрийского канцлера состоится в 13:00 (по местному времени). После рабочих переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

Напомним, 11 ноября в Киеве состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями австрийского бизнеса.

Во время встречи был поднят ряд вопросов по улучшению бизнес-климата.

Несмотря на пандемию, товарооборот между Украиной и Австрией в первом полугодии 2021 года вырос на 67,5% и уже достиг 966,9 млн долл.