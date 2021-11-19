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Значки Зеленского оказались дороже высшей государственной награды

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Государственное управление делами 15 ноября подписало соглашение с Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины об изготовлении государственных наград на 3,30 млн грн. Об этом сообщают Наши гроши со ссылкой на систему «Прозорро».

Закупки провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. Заказали ордена, медали, награды президента Украины и нагрудные знаки к почетным званиям Украины.

Самой дорогой наградой оказался знак президента Украины «Национальная легенда Украины» за 117 тыс. грн. Это на 14% дороже комплектов ордена «Золотая Звезда» звания Герой Украины, которые управление в апреле заказывало Банкнотно-монетному двору по 103 тыс. грн.

Остальные награды стоят так же, как в весеннем соглашении. Срок поставки — до конца года.

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Награда «Национальная легенда Украины» была основана указом президента Владимира Зеленского в июле. Она сделана из золота с эмалью, а миниатюра из желтого металла. В августе Зеленский наградил первыми семью такими отличиями певицу Софию Ротару, футбольного тренера Олега Блохина, хореографа Мирослава Вантуха, художника Ивана Марчука, поэта Юрия Рыбчинского и других.

Напомним, торжественное мероприятие обошлось ГП «Центр защиты информационного пространства Украины» Министерства культуры и информационной политики в 6,70 млн грн. Из этих средств 1,67 млн. грн. приходилось на статью расходов «обеспечение наградами». Но в обнародованной смете не сообщалось, у кого и по какой цене заказаны награды.

награды, Владимир Зеленский
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