В Украине за сутки еще 725 умерших от коронавируса

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 20 050 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 304 человека, 725 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Более 22 млн прививок от COVID-19 сделано с начала вакцинальной кампании в Украине. За сутки 18 ноября в Украине: зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1555, медработников — 331); 294 320 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы — 191 463 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 637 человек; летальных исходов — 725; поправилось — 22 304 человека», — говорится в сообщении.
Днем ранее, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 304 058 человек; выздоровело — 2 726 521 человек; летальных исходов — 80 231.
С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу — 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.
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