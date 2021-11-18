Председатель Закарпатской ОГА написал заявление об увольнении вместе со своими заместителями

Голова Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков написав заявление про отставку вместе со своими заместителями.

Об этом Полосков сообщил в Фейсбуке

«Изменения в жизни каждого из нас неизбежны. Главное — мы есть и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении», — сообщил Полосков, указав в сообщении своего первого заместителя Мирослава Билецкого и заместителей Игоря Шинкарюка и Иштвана Петрушку.

Председатель ОГА отметил, что его команда немало успела сделать и реализовать, дала старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов.

Он поблагодарил закарпатцев, «которые поддерживали, вдохновляли, радовались и критиковали», и заявил о дальнейших планах работать для всестороннего развития края.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 17 ноября согласовал увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова.

Полосков возглавил Закарпатскую ОГА в декабре 2020 года, когда предыдущий председатель ОГА Алексей Петров был избран председателем Закарпатского областного совета.

15 ноября Петров ушел с должности председателя облсовета по собственному заявлению.