Председатель Закарпатской ОГА написал заявление об увольнении вместе со своими заместителями

Голова Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков написав заявление про отставку вместе со своими заместителями.
Об этом Полосков сообщил в Фейсбуке
«Изменения в жизни каждого из нас неизбежны. Главное — мы есть и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении», — сообщил Полосков, указав в сообщении своего первого заместителя Мирослава Билецкого и заместителей Игоря Шинкарюка и Иштвана Петрушку.
Председатель ОГА отметил, что его команда немало успела сделать и реализовать, дала старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов.
Он поблагодарил закарпатцев, «которые поддерживали, вдохновляли, радовались и критиковали», и заявил о дальнейших планах работать для всестороннего развития края.
Напомним, Кабинет Министров на заседании 17 ноября согласовал увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова.
Полосков возглавил Закарпатскую ОГА в декабре 2020 года, когда предыдущий председатель ОГА Алексей Петров был избран председателем Закарпатского областного совета.
15 ноября Петров ушел с должности председателя облсовета по собственному заявлению.
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