В ВСУ больше не будет советников на общественных началах

Общественные экспертные группы будут действовать при каждом виде и роде Вооруженных сил Украины, а институт советников на общественных началах будет упразднен, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил)», — приводится высказывание Залужного на странице Генштаба в соцсети Фейсбук в субботу.
По словам главнокомандующего ВСУ, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия в развитии Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в состав общественных экспертных групп войдут специалисты из разных сфер деятельности, которые будут объединены по соответствующим направлениям. Так, первоначально предполагается создание групп по противодействию коррупции, развитию ВС Украины, взаимодействию с гражданским обществом, усилению коммуникационных способностей. В дальнейшем при необходимости направления могут быть расширены.
В Генштабе также указали, что экспертные группы — это совещательный орган в ВС Украины. Его основной задачей является предоставление консультаций, экспертных выводов, предложений, налаживание сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью, участие в планировании и проведении коммуникационных кампаний, разработка и усовершенствование нормативно-правовой базы в военной сфере.
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