Глава Минобороны не верит в полномасштабное вторжение России в Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников сомневается, что Россия решится на большое вторжение в Украину, прогнозируемое зимой, заявил он во время интервью изданию «Голос Америки».

«Не верю в это. Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. У меня была честь с генералом Залужным главнокомандующим четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, с солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну, — заявил Резников — Давайте не забывать: у нас 400 000 или больше ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать, если не дай Бог, защищать свою землю. Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать».

Он не стал отрицать, что не только украинская разведка подтверждает сосредоточение российских войск у нашей границы. Это делают и в США, и в Европе. Данные по этому поводу одинаковые, однако оценки могут быть разными.

«Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации, — отметил Резников. — Для нас важно, что наконец они начали бить тревогу публично и благодаря, в том числе, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира. Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной».

Напомним, ранее разведка США предупредила европейских союзников, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России начать военные действия в Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.