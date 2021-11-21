Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морозильной камере морга

Сбитый мотоциклом на дороге житель Индии выжил после 7 часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS.

Сорокалетний электрик Шрикеш Кумар был сбит в четверг мотоциклом в городе Морадабад на севере страны. Пострадавшего доставили в районную больницу, где врачи объявили его мертвым, а на следующий день сотрудники больницы положили тело в морозильную камеру.

Спустя семь часов — после того как родственники мужчины опознали его и подписали согласие на вскрытие, — невестка Кумара заметила, что он дышит.

«Сотрудник скорой медицинской помощи осмотрел пациента в 3 часа ночи, и у него не было сердцебиения. Он осматривал этого человека несколько раз. После этого он был объявлен мертвым, но утром полиция и его семья признали его живым. Было приказано провести расследование. Теперь наша приоритетная задача — спасти его жизнь», — сказал главный медицинский суперинтендант Морадабада доктор Шив Сингх.

Кумар проходит лечение в медицинском центре в Мееруте, где его состояние улучшилось. По словам его невестки, «он еще не пришел в сознание». Она отметила, что семья готовит жалобу на врачей за проявленную халатность.