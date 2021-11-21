В Кремле прокомментировали обвинения в угрозе вторжения РФ в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину.

«Этого нельзя исключать», — заявил представитель Кремля на телеканале «Россия-1», отвечая на вопросы журналиста. Таким образом Песков прокомментировал предположение, что заявления о том, что Россия готовит вторжение в Украину, заставляют задуматься о возможности провокации.

По мнению представителя Кремля, «эта истерика нагнетается искусственно». «Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — уверен он.

Песков пригрозил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе», — заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, Украина «добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше». «Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия», — убежден представитель Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сосредоточила более чем 92 000 военных возле украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.

О концентрации российских сил на границе с Украиной также писали западные СМИ.