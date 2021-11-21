Десятки людей погибли в Индии из-за наводнения

Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш, сообщили власти штата.

«Число погибших выросло до 29, затоплены 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания», — сообщил представитель властей телеканалу India TV.

Правительство штата объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов) родственникам погибших.

Сообщается также о значительном ущербе домашнему скоту: погибли 612 голов крупного рогатого скота, более 1,7 тысячи овец и коз, общий убыток составил примерно 23,1 миллиона рупий (310 тысяч долларов).

С 1 октября и до настоящего времени в штате выпало 518,99 мм осадков, что на 68% больше, чем в среднем за этот период.