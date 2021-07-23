Более сотни людей погибли на западе Индии из-за самых мощных за 40 лет ливней

Число погибших в западном индийском штате Махараштра за минувшие 48 часов из-за обрушений и оползней, вызванных мощными ливнями, составило 129 человек. Как сообщает в пятницу газета The Times of India, еще более 80 человек числятся пропавшими без вести.
Издание информирует, что в штате отмечены десятки случаев оползней, обрушений зданий и других инцидентов после того, как проливные дожди обрушились на западное побережье Индии. Пострадали округа Райгад, Ратнагири, Сатара, а также столица штата — мегаполис Мумбаи.
По оценкам специалистов, столь мощные муссонные ливни отмечены в штате впервые за примерно 40 лет. Как сообщает новостной портал DigiWorld, в некоторых районах Махараштры за сутки выпало от 400 до 600 мм осадков.
В районах бедствия идут спасательные работы. Власти обратились за помощью к национальным ВМС с просьбой оказать помощь. Западное военно-морское командование страны мобилизовало группы спасателей и привлекло военные вертолеты для оказания помощи гражданской администрации.
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