В Иране начались слушания по делу о катастрофе самолета МАУ

В Иранском военном суде в воскресенье начались слушания о катастрофе украинского пассажирского самолета в 2020 году, когда погибли 176 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское агентство IRNA.

На заседании в воскресенье присутствовали десять военных разных рангов, подозреваемых в совершении этого преступления. Семьи жертв и юристы также посетили заседание. Они представляют 103 официальных истцов по катастрофе самолета МАУ PS752.

На этом заседании суд заслушал заявления юристов семей погибших. СМИ отмечает, что на этой неделе еще будет продолжаться судебное расследование. Имена подозреваемых не сообщаются. Слушания стали первыми по делу, которое было открыто более 22 месяцев назад.

В апреле прокурор заявлял, что по этому делу подозревают десять иранских чиновников. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой критикой международного сообщества за публикацию финального отчета расследования, где признается человеческий фактор, но не называется ни один ответственный за сбитый самолет.