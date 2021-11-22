В РФ показал трейлер продолжения «Ну, погоди!»

Российская киностудия «Союзмультфильм» представила трейлер перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди!». Видеоролик размещен на YouTube-канале студии.

Мультсериал будет называться «Ну, погоди! Каникулы», действие разворачивается на пляже и в парке аттракционов.

«Союзмультфильм» начал работу над перезапуском «Ну, погоди!» в 2020 году. Студия представила образы главных героев — Волка и Зайца, которых озвучат Гaрик Харламов и Дмитрий Хрустaлев, а также новых персонажей — Ежика Шу, Барсука Тима и Косулю Улю. Автором новой аранжировки для зaставки проекта стал Иван Дорн. Ожидается, что «Ну, погоди! Каникулы» выйдет в первой половине декабря, точная дата релиза пока не сообщается.