Авторы «Зверополиса» работают над новым мультфильмом

СМИ узнали, что создатели анимационного фильма студии Walt Disney «Зверополис» (2016 год) Байрон Ховард и Джаред Буш работают над новым проектом, сообщает Collider.

По информации источника, предварительно новый мультфильм назвали Encanto («Очарование»). Действие будет происходить в Бразилии, где живет молодая девушка и ее семья. Родные главной героини обладают магическими способностями, а она — нет.

Инсайдер уточнил, что песни напишет американский композитор Лин-Мануэль Миранда, который создал музыку к «Моане» (2016 год), «Мэри Поппинс возвращается» (2018 год), а также бродвейским мюзиклам «На высотах» и «Гамильтону».

Сценарием займется Джаред Буш вместе с драматургом Чариз Кастро Смит. Продюсерами мультфильма назначили Кларка Спенсера, который тоже работал над «Зверополисом», а также «Вольтом» (2008 год) и «Ральфом» (2012 год), и Иветт Мерино Флорес («Город героев», 2014 год).

Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.