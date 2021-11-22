В Кремле прокомментировали сообщения западных СМИ о подготовке российского вторжения в Украину

Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования в Украине. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется иBloomberg, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования».

Песков предположил, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». «Имеются в виду агрессивные помыслы в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения в Украину.