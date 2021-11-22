Премьер Польши винит Россию в высокой инфляции в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «Газпром», «Северный поток 2» и Россию в инфляции, которая наблюдается в странах Европы.

Во время брифинга Моравецкий заявил, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива.

«Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают „Газпром“ и Россия. Отвечает „Северный поток — 2“, отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали „Северный поток — 2“, а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в рамках президента Путина», — сказал он.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, ускорилась до 4,1% — рекордного уровня с июля 2008 года — с 3,4% месяцем ранее, сообщал ранее Евростат.

Резкий рост цен на газ в Европе начался в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое.

Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.