Турция подпишет с Россией соглашение по газу

Турция и Россия намерены в скором времени подписать соглашение в газовой сфере. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, которого цитирует агентство Anadolu.

По словам министра, в ходе переговоров стороны достигли «принципиальной договоренности по природному газу» , которая «в ближайшем будущем превратится в письменное соглашение».

Донмез добавил, что российско-турецкие контракты в этой сфере, истекающие в конце года, также будут продлены.