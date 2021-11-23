Укрзализныця запускает поезд через всю страну

АО «Укрзализныця» в новом графике движения поездов запустит поезд по самому длинному маршруту № 5/6 Мариуполь — Рахов, протяженностью 1806 км.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.

Отмечается, что маршрут поезда фактически охватывает всю страну — через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. Его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Укрзализныця для удобства пассажиров организовала остановки поезда на станциях, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам Украины. А именно: Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня, Квасы и Рахов.

Напомним, Укрзализныця 10 октября 2021 года представила график движения пассажирских поездов на 2022 год, в котором предусмотрены новые маршруты и изменена скорость транспортных средств. Новый график движения начнет функционировать 12 декабря 2021 года.