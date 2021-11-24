Молдова пока не выполнила ультиматум «Газпрома» - стране могут отключить газ

«Газпром» так и не получил от Молдовы платеж за газ. Сегодня истекают 48 часов, которые российский монополист дал «Молдавгазу» для погашения долга за текущие поставки. В случае если деньги так и не поступят, поставки газа в сьоагу могут быть прекращены.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня»,— сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов российским СМИ.

Ранее «Молдавгаз» заявил, что у него нет денег, чтобы расплатиться с «Газпромом». Власти Молдовы обещали погасить задолженность до конца недели.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдову, что прекратит поставлять газ в страну через 48 часов, если не получит плату. Речь идет о платежах за октябрь и первую половину ноября, которые не были переведены из-за того, что тарифы в Молдове были пересмотрены только в ноябре, из-за чего возник кассовый разрыв. Так если в октябре Молдова покупала газ по рыночной цене — примерно $790 за 1 тыс. кубометров, то стоимость газа в ноябре, после продления соглашения, составила $450 за 1 тыс. кубометров.

Напомним, в конце октября российская компания продлила соглашение с Молдовой на поставки газа. Главным условием контракта была полная оплата в срок текущих платежей за газ.