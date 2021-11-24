Цена нефти растет несмотря на решение США «распечатать» запасы

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent поднялась с утра выше $83 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. На максимуме дня баррель Brent дорожал на 0,84% по отношению к предыдущему закрытию. В последний раз нефть Brent стоила дороже $83 за баррель на торгах 16 ноября.
Стоимость январских фьючерсов нефти марки WTI (West Texas Intermediate) на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 0,8% — до $79,13 за баррель.
Спрос на нефть вырос, несмотря на объявленное накануне решение президента США Джо Байдена в течение следующих нескольких месяцев высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны в целях снижения цен на топливо. Согласно сообщению Белого дома, аналогичные шаги предпримут Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Объем продаж из резервов странами может составить до 20 млн баррелей.
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