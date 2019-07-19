Омельченко требует у полиции обеспечить честные выборы в Шевченковском районе Киева

Выборы по 223-му избирательному округу в Шевченковском районе столицы должны пройти образцово, без каких-либо фальсификаций и махинаций. МВД и Национальная полиция должны взять охрану порядка под личный контроль в день голосования и во время подсчета голосов. Об этом сообщил кандидат в народные депутаты и бывший мэр Киева Александр Омельченко в своем обращении к Министру внутренних дел Арсена Авакова и к начальнику ГУ Нацполиции Киева Андрею Крищенко.
«К сожалению, история выборов в этом округе не может служить образцом честности, потому что их постоянно сопровождает шлейф скандалов, судебных споров и даже рукоприкладства. Пришло время прервать эту позорную традицию и защитить киевлян от давления недобросовестных политиков. Жители Шевченковского района заслуживают уважения к себе лично и к своему волеизъявлению!» — убежден Александр Омельченко.
По его словам, МВД и Национальная полиция м. Киева должны взять под личный контроль обеспечение честных выборов в Шевченковском районе.
«Именно сюда будет приковано внимание общественного сектора и международных наблюдателей, они станут зеркалом избирательного процесса по всей стране. Дело чести МВД и полиции гарантировать образцовый порядок в Шевченковском районе Киева на стадии предвыборной кампании, в день голосования и во время подсчета голосов. Рассчитываю на ответственную позицию правоохранителей! Знаю, что киевляне не дадут обмануть себя манипуляторам и бесчестным политикам! Верю — избиратели 223 округа продемонстрируют взвешенность, мудрость и желание настоящих перемен!» — заявил Александр Омельченко.
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