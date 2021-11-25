Меркель сожалеет, что из-за Путина не успеет посетить еще один саммит «нормандского формата»

Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера Германии последние дни срока, сказала, что сожалеет о том, что российский президент Владимир Путин не был готов провести еще один саммит «нормандского формата» по Украине до момента, как она покинет свой пост.

«Я очень сожалела, что российский президент и глава российского МИД не были готовы до окончания срока моих полномочий провести встречу в „нормандском формате“ на высоком политическом уровне. И это было бы хорошим сигналом того, что все стороны заинтересованы в разрешении украинской проблемы. К сожалению, этого не произошло», — сказала Меркель в четверг журналистам в Берлине, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Польши Матеушем Моравецким.

По ее словам, с одной стороны страны-участники ЕС должны быть едины между собой и показывать, что в случае угрозы агрессии РФ по отношению к Украине или в случае ухудшения обстановки существующие санкции могут быть ужесточены.

«Но санкции — это одно, с другой стороны надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях», — сказала Меркель.