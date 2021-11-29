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Отбор украинских судей иностранными консультантами не соответствует Конституции Украины, - политолог

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Отбор украинских судей иностранными консультантами не соответствует Конституции Украины, - политолог

Финансирование иностранцами деятельности по реформированию украинских органов власти не соответствует Конституции Украины и несет риски для суверенитета страны.

Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник, комментируя информацию о том, что иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей будут получать деньги от американской коммерческой фирмы, которая действует от имени USAID.

«С точки зрения суверенитета страны, уважения к стране, любое внешнее финансирование государственных органов или государственной деятельности в сфере государственного управления, тем более судебной системы, оно неправильное, оно несет риски суверенитету и может свидетельствовать о нарушении законодательства Украины. Мы же понимаем, что никто просто так никому деньги не дает. Если кто-то что-то финансирует, значит, у него есть какая-то цель. А у любой страны, любой компании есть свои национальные и другие интересы – экономические, политические. Интересы могут вступать в конфликт с интересами Украины, поэтому внешнее финансирование всегда должно находится под пристальным контролем правоохранительных органов, внимательно анализироваться с точки зрения политической целесообразности, поскольку несет огромные риски для страны, - убежден политолог.

Он не исключает, что иностранцы «купили» себе эти полномочия у украинской власти.

«Наверное, речь идет о своего рода соглашении с западными партнерами в обмен на что украинская власть получает их лояльность», - предположил эксперт.

В то же время он считает, что такое открытое участие иностранцев в проведении судебной реформы приведет к многочисленным судебным спорам.

«Я думаю, что на всех этапах, особенно когда дойдут до конкретных судей, судебная реформа будет погрязать в исках. Мы знаем, что уже есть иск в Конституционном суде, и к нему добавиться множество частных исков», - предположил он, признав, что есть признаки неконституционности реформы в целом.

«Реформа, при которой украинских судей отбирают избирают иностранные консультанты, она не соответствует, по моему мнению, Конституции Украины. Иностранцы не могут принимать никакого участия в функционировании государственного аппарата, тем более в формировании судебного корпуса страны. Это нарушение базовых принципов суверенитета», - отметил эксперт.

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Напомним, ранее стало известно, что иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут получать деньги не от Украины, а из бюджета США, причем через коммерческого посредника. Речь идет о сумме примерно в 700 долларов в день. Для них также подготовлено руководство, как свести к минимуму риск обжалования принятых комиссией решений.

Формирование Конкурсной комиссии по избранию нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) предусмотрено принятым Верховиной Радой законом о судебной реформе. Половину от состава Конкурсной комиссии составляют делегированные посольствами США, Великобритании, Евросоюза и др. кандидаты, половину — делегированные Радой судей.

судебная реформа
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