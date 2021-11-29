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Зеленский не подписал законопроект о военных преступниках, испугавшись гнева радикалов, - эксперт

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Зеленский не подписал законопроект о военных преступниках, испугавшись гнева радикалов, - эксперт

Президент Зеленский лишился поддержки тех, кто за него голосовал. И он в безумном поиске нового электората. Его политтехнологи считают, что таковым могут стать военные, особенно имеющие опыт боевых действий в зоне конфликта на востоке, и радикалы.

Об этом пишет доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский.

«Именно поэтому Зеленский и не подписал законопроект № 2689 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права», принятый Верховной Радой.

Этот законопроект предусматривает уголовно-правовое преследование за международные преступления (геноцид, преступления против человечности и военные преступления и т.п.), а также обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений.

У президента с 7 июня было много времени, чтобы его подписать. Однако он этого не сделал. Думаю, испугался радикалов и тех, кто совершал военные преступления на Донбассе. Не проявил мужества и политической воли и на то время спикер Разумков. В случае, если принятый депутатами законопроект не подписывает президент и не налагает на него вето, это вправе сделать председатель Верховной Рады.

Законопроект так и не приобрел статус закона. Если бы это произошло, появились бы правовые возможности привлекать к уголовной ответственности за преступления участников незаконных вооруженных формирований как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории Украины.

В статье 44 законопроекта указано, что освобождение от уголовной ответственности не применяется в случаях совершения преступлений против мира и безопасности человечества.

В статье 69 отмечается, что суд может смягчить степень наказания с учетом лица виновного, кроме случаев осужденных за преступления против мира или безопасности человечества.

Давность не применяется при осуждении за преступления против человечности.

Статья 4421 дает исчерпывающий список преступлений против человечности. Среди них нападение на гражданских лиц, ограничение основных прав человека по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, половым или другим дискриминационным признакам, определенным международным правом; насильственное перемещение населения, перемещение (выселение) одного или нескольких лиц из местности, на территории которой они законно находились, в другую местность в пределах одного и того же государства; изнасилование, сексуальная эксплуатация, принудительная беременность, принудительная стерилизация или другие формы сексуального насилия; незаконное лишение свободы; пытки или иное бесчеловечное обращение, в том числе незаконное проведение любого рода опытов над человеком, применение к нему незаконных методов лечения, причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения, — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Совершение умышленного убийства в связи с вооруженным конфликтом немеждународного характера — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

В статье 438 отмечается, что «заявления о том, что пощады не будет, то есть адресованные лицам, участвующим в боевых действиях на стороне противоположной стороны конфликта, заявления о том, что в случае прекращения участия в боевых действиях указанные лица не смогут воспользоваться гарантиями, содержащимися в нормах международного гуманитарного права, и будут лишены жизни или оставлены в опасном для жизни состоянии, — наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет».

В частности, умышленные нападения на учреждения, которые могут привести к чрезмерной гибели или ранению лиц, принадлежащих к гражданскому населению, или нанести чрезмерный ущерб гражданским объектам; нападения на здания, предназначенные для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческую памятку, госпиталь или место сосредоточения больных и раненых, если это не военная цель; нападения на гражданский объект, не являющийся военной целью; нападения на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Если бы у нас был настоящий президент, а не человек, который играет роль президента и до головокружения боится радикалов, то этот законопроект давно был бы подписан. Этого требуют Европа, украинские правозащитные организации... И просто здравый смысл.

Нам крайне необходимо останавливать войну на востоке и начинать сшивать страну», — убежден юрист.

военные преступления, Владимир Зеленский, Виталий Журавский
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