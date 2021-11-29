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Зеленский не может ветировать законопроект о военных преступниках, он обязан его подписать, - журналист

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Зеленский не может ветировать законопроект о военных преступниках, он обязан его подписать, - журналист

Глава «слуг народа» Давид Арахамия заявил, что «проконтролирует подписание президентом законопроекта № 2689» — закона о военных преступниках, который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Смешно звучит, не правда ли — проконтролирует, чтобы Зеленский подписал. После такого наглого заявления можно и в опалу к Зе попасть. А если серьезно, то это просто очередное вранье «зеленых». Зеленский не подписывает документ уже полгода, хотя должен был сделать это, согласно Конституции, в 15-дневный срок.

Об этом пишет журналист Валентин Кравец.

«Теперь же Арахамия путано пытается оправдать президента, рассказывая о вето, о каких-то правках в законопроект. Но если бы товарищ глава крупнейшей фракции парламента знал законодательство, он бы понимал, что изменения внести в проголосованный законопроект можно только после вступления его в силу. Зеленский обязан его подписать, и только тогда «слуги» смогут извращать его на свое усмотрение.

Но нам продолжают врать. Арахамия говорит, что украинские юристы, которые защищают пострадавших на Донбассе, поддерживают закон, а вот некие международные спецы якобы сказали «слугам», что потенциально может быть потом много дел против Украины в Европейском суде по правам человека. А кого же защищают народные избранники — жертв войны или военных преступников? Судя по словам Арахамии — преступников. Абсолютно очевидно, что все адвокаты и общественники требуют от Зеленского подписать документ, но президент не комментирует и не подписывает его, «сливая» позитивную инициативу.

Но Рада — избранный народом законодательный орган — проголосовала его. Сам министр МВД был его инициатором. Зеленский обязан либо подписать документ, либо отправить его в Раду на доработку. Он ничего из этого не сделал, нарушив Конституцию. Если Зеленский не хочет подписывать закон, его должен подписать спикер Стефанчук, это Конституция предусматривает. Зеленский уже просрочил все сроки на вето, поэтому? если власть действительно хочет менять документ, сначала нужно его подписать и опубликовать, а потом уже новым законопроектом можно вносить правки. А вот это позорное молчание — новая статья в судебном процессе над Зеленским.

Он ведь обещал быть на стороне народа. Но пока лишь защищает кучку праворадикалов, которые издевались над жителями Донбасса во время конфликта. Если почитать отчеты ООН, там много свидетельств преступлений бойцов «Торнадо», «Азова», «Донбасса» и других батальонов. А также СБУ с их тайными тюрьмами. Зеленский вместе с Бакановым покрывают «гэбню», которая на Донбассе пытала людей, а в Киеве цементирует власть Зеленского, закрывая телеканалы, сажая в тюрьмы оппонентов президента.

Вот это и есть реальные приоритеты Зеленского. А не рост экономики, снижение тарифов, повышение соцстандартов. Власть, власть и еще раз власть. И не важно, какими методами. Опираясь не на народную поддержку, а на эсбэушников и радикалов. А пострадавшие от войны пусть будут рады, что выжили.

Типичное начало диктатуры, обкатанное во многих странах в 20-м веке", — отмечает Валентин Кравец.

военные преступления, Владимир Зеленский
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