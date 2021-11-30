«Нафтогаз» заявил о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа

Россия не хочет вести с Украиной переговоры о продлении контракта о транзите газа после 2024 года, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает Reuters.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров с Россией, ...мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сказал он.

По его словам, если контракт не будет продлен, то трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» усилят контроль России над поставками газа в Европу, что сделает блок «более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и скачков цен».

В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 года. По условиям контракта «Газпром» должен прокачать через Украину как минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м ежегодно в течение последующих четырех лет.

В середине сентября Витренко указывал, что «Нафтогаз» готов продлить соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер также заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года. Однако, по его словам, это будет зависеть от экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы Украины.

Кроме того, за сохранение транзита газа через Украину после запуска «Северного потока-2» также выступала и.о. канцлера Германии Ангела Меркель. Ранее она и президент США Джо Байден договорились, что Берлин будет выступать за сохранение украинского транзита и присоединится к санкциям против Москвы, если она будет использовать «Северный поток-2» как инструмент давления на другие страны.