Руководство НКРЭКУ начислило себе премий на 2,2 млн грн

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) установили неправомерные действия председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начисливших себе в 2020 году премий почти на 2,2 млн грн.
«Чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Нацагентство по предотвращению коррупции», — сообщается на сайте ГБР во вторник.
Учитывая материалы ГБР, Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протоколы об административных правонарушениях в отношении указанных должностных лиц по чч.1 и 2 ст.172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас протоколы направлены на рассмотрение суда.
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